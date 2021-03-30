События

13:36 30.03.2021

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в странах Балтии, в Эстонии антирекорд по числу смертей

2 мин читать
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в странах Балтии, в Эстонии антирекорд по числу смертей

В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 559 новых заражений коронавирусом, из них в Эстонии - 1 202, в Латвии - 526, в Литве - 831 новый случай.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 1 169 новых случаев коронавируса, что являлось самым низким показателем за март.

В Эстонии зафиксирована наивысшая суточная смертность от COVID-19 - умерли 17 человек, сообщил во вторник департамент здоровья. Общее число скончавшихся больных коронавирусом достигло 896 человек.

Всего с начала пандемии в Эстонии выявлено 105 416 случаев заражения COVID-19. Накануне было зарегистрировано 584 новых случая.

Лекарственный департамент сообщил, что на минувшей неделе поступило 229 сообщений о побочных эффектах от вакцин против коронавируса, в семи случаях реакции были тяжелыми.

178 сообщений касались побочных эффектов после получения вакцины AstraZeneca, 47 - вакцины Pfizer/BioNTech и 4 вакцины Moderna.

Всего с 27 декабря по 29 марта в Эстонии было введено 255 219 доз вакцины от коронавируса. Из них 155 023 дозы были вакцины Pfizer/BioNTech, 13 902 дозы - Moderna и 86 294 - AstraZeneca.

В Латвии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Всего с начала пандемии в стране умерли 1893 человека с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 101 733 человек. Накануне было зафиксировано 167 новых заражений.

В Литве за сутки скончались 5 пациентов с COVID-19, сообщил во вторник Департамент статистики. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет 3566 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7238 смертей.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 тыс. 212 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 418 новых заражений коронавирусом.

Теги: #коронавирус #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 30.03.2021
Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

12:14 30.03.2021
Турция приступит к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19 в виде назального спрея

Турция приступит к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19 в виде назального спрея

11:31 30.03.2021
В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19 – командование Медсил

11:28 30.03.2021
Выяснить происхождение COVID-19 будет очень сложно - эксперт ВОЗ

Выяснить происхождение COVID-19 будет очень сложно - эксперт ВОЗ

10:51 30.03.2021
Новые типы вакцин от COVID-19 потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев - ученые

Новые типы вакцин от COVID-19 потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев - ученые

10:46 30.03.2021
В Киеве запретили проведение ярмарок в начале апреля из-за коронавируса

В Киеве запретили проведение ярмарок в начале апреля из-за коронавируса

10:23 30.03.2021
За сутки в Киеве подтвердили 1422 случая заражения коронавирусом, умерли – 33 человека

За сутки в Киеве подтвердили 1422 случая заражения коронавирусом, умерли – 33 человека

10:13 30.03.2021
Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

10:08 30.03.2021
Турция вновь усилит ограничения в связи с COVID-19

Турция вновь усилит ограничения в связи с COVID-19

10:05 30.03.2021
За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс.

За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных 26 марта от снайперов на Донбассе

BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021г

Эстония продлевает локдаун до 25 апреля

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

Посол ЕС призвал РФ освободить крымчан Аблямитова, Долгополую и журналиста Есипенко

Хомчак: РФ наращивает войска близи границы Украины

Несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА