Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в странах Балтии, в Эстонии антирекорд по числу смертей

В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 559 новых заражений коронавирусом, из них в Эстонии - 1 202, в Латвии - 526, в Литве - 831 новый случай.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 1 169 новых случаев коронавируса, что являлось самым низким показателем за март.

В Эстонии зафиксирована наивысшая суточная смертность от COVID-19 - умерли 17 человек, сообщил во вторник департамент здоровья. Общее число скончавшихся больных коронавирусом достигло 896 человек.

Всего с начала пандемии в Эстонии выявлено 105 416 случаев заражения COVID-19. Накануне было зарегистрировано 584 новых случая.

Лекарственный департамент сообщил, что на минувшей неделе поступило 229 сообщений о побочных эффектах от вакцин против коронавируса, в семи случаях реакции были тяжелыми.

178 сообщений касались побочных эффектов после получения вакцины AstraZeneca, 47 - вакцины Pfizer/BioNTech и 4 вакцины Moderna.

Всего с 27 декабря по 29 марта в Эстонии было введено 255 219 доз вакцины от коронавируса. Из них 155 023 дозы были вакцины Pfizer/BioNTech, 13 902 дозы - Moderna и 86 294 - AstraZeneca.

В Латвии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Всего с начала пандемии в стране умерли 1893 человека с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 101 733 человек. Накануне было зафиксировано 167 новых заражений.

В Литве за сутки скончались 5 пациентов с COVID-19, сообщил во вторник Департамент статистики. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет 3566 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7238 смертей.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 тыс. 212 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 418 новых заражений коронавирусом.