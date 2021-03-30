Турция вскоре начнет испытывать на людях собственную COVID-вакцину

В Турции вскоре стартуют клинические испытания на людях интраназальной вакцины от COVID-19, начать ее применение планируют в этом году, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на министра промышленности страны Мустафу Варанка.

По данным Варанка, препарат в виде назального спрея разрабатывают турецкие ученые, его предклинические тестирования успешно завершены. Он подчеркнул, что первая фаза клинических испытаний первой турецкой интраназальной вакцины "стартует в скором времени".

Министр отметил, что "Турция планирует начать применение интраназальной вакцины в этом году после успешного завершения всех клинических испытаний".

Варанк добавил, что благодаря ремоделированию вакцины в случае мутации вируса данный препарата повысит потенциал Турции в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в марте сообщалось, что специалисты в Турции в настоящее время работают над шестью проектами по созданию вакцин от коронавируса COVID-19, об этом "Анадолу" сообщил глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган.

По его словам, эти проекты разрабатывают ученые в университетах Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз и техническом университете Йылдыз.

Он отметил, что одна из турецких вакцин уже проходит второй этап клинических испытаний.

Он заверил, что после проведения клинических испытаний потенциальных вакцин в Турции будет налажено их производство.

За время пандемии в Турции зафиксировали более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 31 тыс. пациентов скончались.