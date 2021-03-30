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12:59 30.03.2021

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Днепровского районного суда города Киева, а нынче судьи в отставке, которая обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

"Указанная судья обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и собраний граждан путем незаконного привлечения их участников к административной ответственности. Так, обвиняемая 23 января 2014 года незаконного привлекла к административной ответственности трех граждан за якобы нарушение Правил дорожного движения во время участия в ноябре 2013 года в автопробеге к резиденции "Межигорье" в составе колонны автомобилей "Автомайдана", - сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник.

Отмечается, что единственным доказательством вины указанных лиц были сфальсифицированные рапорты инспекторов ГАИ, некоторые из которых даже не находились на месте якобы совершения административного правонарушения, которое они описали в рапортах.

"Доводы водителей по непричастности к любым административных правонарушений судьей были отклонены, но на основании этих рапортов в отношении них применено административное взыскание в виде лишения права управлять транспортными средствами на разный срок. Такие действия, по мнению судьи, должны были остановить других активистов от участия в этом движении", - подчеркивают в ГБР.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, в дальнейшем апелляционным судом указанные решения были отменены, а производства закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Правоохранители также добавляют, что подозреваемый в совершении аналогичного уголовного преступления другой судья этого же суда в настоящее время знакомится с материалами досудебного расследования.

Теги: #майдан #правоохранители #суд
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