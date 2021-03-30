На задержанного во время акции под зданием ОП Владислава Сорда составили админпротокол за незаконные действия в отношении госнаград

Правоохранители составили административный протокол на находящегося под домашним арестом участника акции протеста под зданием Офиса президента Украины Владислава Сорда (Стафийчука), которого обвиняют в совершении незаконных действий в отношении государственных наград, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что информация о том, что Сорд якобы награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, которая появилась несколько дней назад в СМИ, является неправдивой.

"Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался. В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что материалы административного дела и изъятый у Сорда орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения

Как сообщалось, 20 марта под стенами Офиса президента проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали фаеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания Офиса президента активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием Офиса президента проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительными экспертными данным, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Позже полицейские вручили подозрения в совершении хулиганства пятерым участникам акции - одному из организаторов акции Сергею Филимонову и активистам Алексею Белковскому, Денису Мищенко, Владиславу Сорду и Роману Ратушному (двух последних уже отправили под домашний арест).

Еще несколько активных участников акции, в частности, Вадима Адамова и Олега Кабезкого, правоохранителям удалось идентифицировать, однако в вручении подозрения им пока не сообщается.