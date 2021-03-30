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11:52 30.03.2021

СБУ проводит обыски у лиц, причастных к деятельности общественной организации "Украинский выбор"

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СБУ проводит обыски у лиц, причастных к деятельности общественной организации "Украинский выбор"

Служба безопасности Украины во вторник, 30 марта, проводит обыски у причастных к деятельности общественной организации "Украинский выбор" лиц, сообщил корреспондентам агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на сайте, у руководства и представителей организации "Украинский выбор" было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны, изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

"В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014г. незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное следствие. Следственные действия проводятся при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г.Севастополь.

В свою очередь "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своем сайте сообщила, что 30 марта представители СБУ и Офиса генпрокурора провели 12 обысков у членов партии "ОПЗЖ" и активистов общественного движения "Украинский выбор" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и Киеве .

В партии навали следственные действия незаконными и такими, что "носят заказной характер".

Как сообщалось,

25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове", - отметил собеседник агентства.

Медведчук – народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении т.н. "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.

Теги: #медведчук #украинский_выбор #обыски
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