В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрировано 59 летальных случаев от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 30 марта в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 2625 человек… К сожалению, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 59)", - сказано в сообщении в Facebook.

Так, один из работников ВСУ с 01.03.2021г. находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета, а другой - с 17.03.2021г. в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ".

"Несмотря на проводимую терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 28.03, а другой 29.03. Информация об указанных случаях поступила в командование Медицинских сил Вооруженных сил в вечером 29.03.2021 года", - рассказали в комадовании.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания COVID-19 в ВСУ. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ 19 858 человек получили 1 дозу вакцины, из них 2 249 военных медиков. Так, за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 1157 человек.