Выяснить происхождение COVID-19 будет очень сложно - эксперт ВОЗ

Спецпосланник ВОЗ по коронавирусу COVID-19 Дэвид Набарро полагает, что будет чрезвычайно сложно выявить, каким образом появился этот вирус, вызвавший пандемию.

"Выяснить происхождение вируса, попытаться объяснить, откуда пошла болезнь - чрезвычайно сложная задача", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

"Мы не знаем точно о происхождении ВИЧ, мы не знаем о происхождении Эболы, и нам потребуется много времени, чтобы точно выяснить происхождение COVID-19", - сказал Набарро, комментируя предстоящую публикацию доклада ВОЗ.

Он отметил, что организация работает над рядом гипотез, однако это займет определенное время.

ВОЗ позже во вторник планирует обнародовать доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань (Китай), которая была призвана определить источники происхождения коронавируса.