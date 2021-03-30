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10:49 30.03.2021

Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных громад – Минсоцполитики Украины

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Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных громад – Минсоцполитики Украины

Национальная социальная служба вводит визуализированную социальную карту территориальных громад.

"В тестовом режиме на веб-сайте Министерства социальной политики Украины заработала информационная панель с основными статистическими данными по защите прав ребенка и предоставлении социальных услуг в громадах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что всего будет обнародован 160 индикаторов социальной карты, в том числе по направлениям: создание и обеспечение функционирования служб по делам детей; защита прав детей в территориальной громаде; обеспечения прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; субъекты, предоставляющие социальные услуги уязвимым категориям населения; по другим вопросам социальной защиты населения.

Визуализированы данные доступны как на общем общегосударственном уровне, так и на региональном, районном уровнях и по каждой территориальной громаде.

"На время тестирования обнародованы несколько статистических показателей, а также пользователи могут получить на карте контакты каждой территориальной громады, службы по делам детей (в случае создания) и субъектов предоставления социальных услуг (при наличии) в них", - отмечают в ведомстве.

Теги: #минсоцполитики #нацсоцслужба
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