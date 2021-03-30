В Киеве запретили проведение ярмарок в начале апреля из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.

Как сообщил первый заместитель председателя Киевского городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, соответствующее распоряжение подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - цитирует Кулебу пресс-служба КГГА во вторник.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 марта, в Киеве обнаружили 1 422 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 33 жителя столицы.