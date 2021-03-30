По факту аварии скоростного поезда "Интерсити" в Днепропетровской области открыто уголовное производство - полиция

По факту аварии скоростного поезда "Интерсити" категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье в Синельниковском районе Днепропетровской области открыто уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" №732 сообщением "Киев–Запорожье", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 километрах от конечной станции никто не пострадал, "Укрзализныц" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.

Позже "Укрзализныця" сообщила о вынужденной задержке семи поездов из-за схождения с рельсов шести вагонов поезда №732 Киев - Запорожье.