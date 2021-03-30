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10:37 30.03.2021

Железнодорожники подняли 3 из 6 вагонов сошедшего с рельсов поезда "Интерсити", перегон возле ст. "Славгород" закрывается для работ – УЗ

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Железнодорожники подняли 3 из 6 вагонов сошедшего с рельсов поезда "Интерсити", перегон возле ст. "Славгород" закрывается для работ – УЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) продолжает работы на перегоне возле ст. "Славгород" по поднятию вагонов поезда "Интерсити+" в Запорожье, сошедшего с рельс в понедельник, сообщает и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

"Мы пропустили утренний "Интерсити" №737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ", - написал он на своей странице в Facebook во вторник утром.

Перцовский отметил, что на период проведения работ поезда из/в Мариуполь, Новоалексеевку и Запорожье будут пущены в объезд.

"Каждого пассажира мониторим и до места назначения доставим: в Днепре будут работать автобусы для подвоза и машины до меньших станций. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса", - добавил он.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 километрах от конечной станции никто не пострадал, "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.

 

Теги: #интерсити #укрзализныця #авария
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