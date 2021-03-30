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10:29 30.03.2021

Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

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Шмыгаль задекларировал 664 тыс. грн доходов за 2020 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал 664 тыс. 220 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 574 070 грн и доход от отчуждения недвижимого имущества – 90 150 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 25 800 грн доходов.

Также он указал в декларации 57 728 грн на банковских счетах и $155 тыс. наличными, а жена и дочь – 12 032 грн на банковских счетах и $80 тыс. наличных средств.

Шмыгаль владеет земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области. Его жена владеет земучастком (151 кв. м) и домом (215,9 кв. м) во Львове, 25% еще одного земучастка (458 кв. м) во Львове, нежилым зданием (417,32 кв. м) и земучастком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Кроме того, жена премьера владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Как сообщалось, за 2018 год Шмыгаль задекларировал 3,6 млн грн доходов, за 2019 год - 3,4 млн грн доходов.

Теги: #шмыгаль #декларация
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