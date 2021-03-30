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10:23 30.03.2021

За сутки в Киеве подтвердили 1422 случая заражения коронавирусом, умерли – 33 человека

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За сутки в Киеве подтвердили 1422 случая заражения коронавирусом, умерли – 33 человека

За прошедшие сутки, 29 марта, в Киеве обнаружили 1 422 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 33 жителя столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник.

"+1 422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 161 191). 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. + 33 летальных случая от вируса (всего 3367)", - написал Кличко в своём Telegram-канале.

Столичный мэр уточнил, что больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Деснянском (316 зараженных), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах Киева.

Кличко также отметил, что за последние сутки с коронавирусом в столичные больницы доставили 165 киевлян, еще 540 жителей столицы госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями, при этом 461 житель столиц выздоровел от болезни.

Таким образом, общее число киевлян, которые победили коронавирус, достигло 105 579 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 10 533 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 3 576 человек, умерло 286 пациентов.

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/940?fbclid=IwAR2PQScBEbogNWEWqKSsal2TF4pHvehHQ9iACoksTtNbXJQGQf7MwWEM3Ks

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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