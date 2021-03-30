Правоохранители разоблачили коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста Украины

Правоохранители разоблачили коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции Украины, по предварительным оценкам государственному бюджету нанесен ущерб на 24 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно значительно заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается досудебное следствие.

В свою очередь пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что сообщено о подозрении руководителю сельскохозяйственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК Украины).

"По данным следствия, в 2020 году руководитель предприятия … заключил с частным предприятием экономически невыгодные договоры о возделывании земли и купли-продажи урожая кукурузы и подсолнечника. Подозреваемый не выполнил требования законодательства о порядке заключения хозяйственных договоров, подписав контракты без согласования с органом управления - Министерством юстиции Украины, а также вопреки положениям Хозяйственного кодекса Украины", - сказано в сообщении.