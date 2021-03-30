Тегеран не согласится на предложение США о прекращении 20%-ного обогащения урана до снятия всех санкций - иранское ТВ

Иран не прекратит обогащение урана до 20% до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут все санкции, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление неназванного чиновника в ответ на сообщения американских СМИ о новом предложении Вашингтона.

"Высокопоставленный иранский чиновник сказал Press TV, что Тегеран прекратит свое обогащение урана до 20% только в том случае, если США первыми снимут все санкции в отношении Ирана", - говорится в сообщении телеканала.

В нем отмечается: "Официальный представитель заявил, что Тегеран продолжит сокращать выполнение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, если США не отменят все санкции, предупредив, что у Вашингтона быстро заканчивается время".

Как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, США уже на этой неделе планируют выдвинуть Ирану новое предложение по ядерной сделке, чтобы начать переговоры.

"В предложении содержится просьба к Ирану прекратить некоторые виды своей ядерной деятельности, такие, как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20%, в обмен на некоторое смягчение экономических санкций США ", - сказал один из собеседников издания.

Он уточнил, что детали еще прорабатываются, однако газета добавила, что нет уверенности, что Иран примет эти условия.

Источники издания сообщили, что ранее в этом году Тегеран уже отклонил американское предложение, посчитав его неприемлемым, и сделал ответное предложение, которое в свою очередь не приняли США.

По данным одного из собеседников, ранее Вашингтон предложил Ирану предоставить доступ к части замороженных активов в обмен на прекращение Тегераном 20%-ного обогащения урана.

Иран отказался, предложив приостановить обогащение урана на месяц в обмен на отмену всех американских санкций. США расценили это "скорее как дерзкий ответ, чем серьезное контрпредложение", отметила Politico.