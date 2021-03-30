Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом лидеров других стран призвал мировое сообщество подписать Международный договор о пандемии, который позволит обустроить совместную международную архитектуру здравоохранения и решить проблему изоляции государств друг от друга.

Как сообщает в коммюнике относительно договора, обнародованном на сайте президента во вторник, такой документ также позволит человечеству подготовиться к пандемиям, которые ожидают нас в будущем.

"Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в коммюнике.

В нем также отмечается, что его подписанты стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями, поскольку "иммунизация является глобальным общественным благом, и нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин".

"Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержке систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа", - отмечают мировые лидеры.

Они подчеркивают, что всем странам необходимо начать совместную работу над новым международным договором о готовности к пандемии и реагированию на нее.

"Такое восстановлено коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддерживать принцип "здоровье для всех". Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочное и проверенное основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать", - говорится в документе.

Отмечается, что основной целью договора будет поощрение общегосударственного подхода и участия всего общества, укрепление национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемий.

Это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и меры по обеспечению общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты.

Документ также должен включать признание подхода "Единственное здоровья", который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой. Кроме того, такой документ должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами.

"Для достижения этой цели мы будем работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданским обществом и частным сектором. Мы уверены, что наша обязанность как руководителей государств и международных организаций является обеспечение усвоения миром уроков пандемии COVID-19", - говорится в обнародованном коммюнике.

Свои подписи под ним оставили президент Украина Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус.