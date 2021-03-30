Банда из семи человек напала на украинских подростков в Австрии - посол

Банда из семи человек напала на двоих подростков, граждан Украины в австрийском городе Грац, жизнь раненого парня вне опасности, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится на прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек", - написал Щерба в Facebook в понедельник.

По его словам, относительно мотивов нападения, то полиция исходит из того, что это было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается, добавил посол.

Как сообщило издание Heute, в воскресенье в городе Грац на двоих братьев, граждан Украины возрастом 17 и 15 лет напали несколько человек. По данным СМИ, когда пострадавшие оказали сопротивление, старший брат был ранен ножом, а младший брат получил легкие ранения в лицо.