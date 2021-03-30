Число заражений COVID-19 в мире превысило 127,6 млн, число жертв - 2,79 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 127 млн 643 тыс. 380, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 792 тыс. 5, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 331 тыс. 29 инфицированных COVID-19, зафиксировано 550 тыс. 3 летальных исхода, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 573 тыс. 615 заболевших, из них умерли 313 тыс. 866 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 95 тыс. 855, число скончавшихся - 162 тыс. 114, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 359,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 694 человек, Бразилии - 1 тыс. 471, Индии - 117.