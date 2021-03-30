События

09:16 30.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 127,6 млн, число жертв - 2,79 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 127,6 млн, число жертв - 2,79 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 127 млн 643 тыс. 380, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 792 тыс. 5, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 331 тыс. 29 инфицированных COVID-19, зафиксировано 550 тыс. 3 летальных исхода, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 573 тыс. 615 заболевших, из них умерли 313 тыс. 866 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 95 тыс. 855, число скончавшихся - 162 тыс. 114, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 359,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 694 человек, Бразилии - 1 тыс. 471, Индии - 117.

Теги: #коронавирус #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 30.03.2021
О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

09:29 30.03.2021
За первый месяц вакцинации от COVID-19 в ГЭЦ поступило 689 сообщений о побочных реакциях

За первый месяц вакцинации от COVID-19 в ГЭЦ поступило 689 сообщений о побочных реакциях

09:28 30.03.2021
Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

08:15 30.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 10 533 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 3 576 человек

В Украине за сутки зафиксировано 10 533 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 3 576 человек

05:57 30.03.2021
Ситуация с коронавирусом во Франции сложная, почти 90% мест в палатах интенсивной терапии заняты

Ситуация с коронавирусом во Франции сложная, почти 90% мест в палатах интенсивной терапии заняты

12:14 29.03.2021
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая – эпидемиолог

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая – эпидемиолог

11:54 29.03.2021
Области отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с COVID-19 – замминистра здравоохранения

Области отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с COVID-19 – замминистра здравоохранения

10:54 29.03.2021
Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане - доклад

Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане - доклад

08:23 29.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

04:06 29.03.2021
На Буковине выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

В Украине за сутки зафиксировано 10 533 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 3 576 человек

Вследствие "минирования" в ОИК №87 на Прикарпатье временно приостанавливался подсчет голосов

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран не согласится на предложение США о прекращении 20%-ного обогащения урана до снятия всех санкций - иранское ТВ

Усиливающий ответственность коллекторов закон запретит им взаимодействовать с потребителями кредитов в выходные и по ночам - юрист

Банда из семи человек напала на украинских подростков в Австрии - посол

Вследствие "минирования" в ОИК №87 на Прикарпатье временно приостанавливался подсчет голосов

США завершают подготовку к ответу на хакерскую атаку на SolarWinds - советник Байдена

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

Трамп запустил официальный сайт 45-го президента США

Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех российских компаний из-за строительства Крымского моста

В суд направлено дело военных, руководителей предприятий-подрядчиков и инженера технадзора за присвоение более 11 млн грн на строительстве казарм в Одесской области

Лесничий Чугуево-Бабчанского лесхоза, долгое время скрывавшийся от следствия, предстанет перед судом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА