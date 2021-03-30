Вследствие "минирования" в ОИК №87 на Прикарпатье временно приостанавливался подсчет голосов

В ночь на вторник неизвестные "заминировали" окружную избирательную комиссию (ОИК) 87-го избирательного округа, где происходит подсчет голосов промежуточных выборов народных депутатов Украины, приостанавливался подсчет голосов, сообщает Движение "Чесно".

"Около 2 часов ночи в г.Надворной на Франковщине появилось сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу. Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. Сейчас Василий Вирастюк и Александр Шевченко заявили о том, что выиграли выборы в округе", - говорится в сообщении на сайте Движения.

По информации журналиста Движения, который находился непосредственно на месте происшествия - членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции. "В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимавших протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний. В помещении, в то время находилось более 20 человек", –сказано в сообщении.

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.

Глава ОИК Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. Заседание комиссии продолжил заместитель.

"В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств", – сообщили в Движении.

По данным сайта ЦИК, после подсчета 67,52% электронным протоколов, лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.3% голосов, на втором месте "свободовец" Руслан Кошулинский - 28.88%, у Александра Шевченко (партия "За майбутне") – 28,73%,.