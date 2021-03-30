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07:58 30.03.2021

США завершают подготовку к ответу на хакерскую атаку на SolarWinds - советник Байдена

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США завершают подготовку к ответу на хакерскую атаку на SolarWinds - советник Байдена

Администрация США завершает подготовку к тому, чтобы ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp, в причастности к которому обвиняют Россию, завил советник американского презилента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан в интервью Bloomberg News.

При этом он отметил, что варианты будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер.

В декабре прошлого года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Хотя Салливан отказался вдаваться в подробности, "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России", отмечает агентство.

По словам Салливана, администрация продолжает интенсивно заниматься восстановлением систем кибербезопасности.

"Это означает, что мы, в частности, должны устранить уязвимости федеральных сетей", - сказал советник президента США.

Теги: #администрация #сша #ответ #хакеры
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