С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины. За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов со стороны российских наемников, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 30 марта, обстрелов не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 29 марта, зафиксировано 7 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", рядом с Зайцевым, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что за минувшие сутки боевых потерь в ВСУ нет.

Также отмечается, что накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

"С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево", – сказано в сводке.