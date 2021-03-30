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07:27 30.03.2021

Трамп запустил официальный сайт 45-го президента США

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Трамп запустил официальный сайт 45-го президента США

Бывший президент США Дональд Трамп и экс-первая леди Мелания Трамп запустили веб-сайт, с помощью которого 45-й президент сможет поддерживать обратную связь со своими сторонниками.

"Офис стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, продвигая программу "Америка прежде всего", (...) будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку ставит целью построение великого американского будущего", - говорится на главной странице сайта.

Сайт 45office.com является относительно небольшим на момент старта работы и содержит информацию, подводящую итоги деятельности Трампа в Белом доме, а также страницу, где сторонники могут отправить комментарии бывшему президенту, запросить персональное приветствие или даже пригласить пару для участия в мероприятии.

Ранее сообщалось, что бывший президент США ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть.

Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, по сей день сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.

Теги: #сша #сайт #трамп
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