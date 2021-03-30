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05:57 30.03.2021

Ситуация с коронавирусом во Франции сложная, почти 90% мест в палатах интенсивной терапии заняты

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Ситуация с коронавирусом во Франции сложная, почти 90% мест в палатах интенсивной терапии заняты

Во Франции в реанимации находятся свыше 4,9 тыс. пациентов с коронавирусом, что выше показателя пика, зафиксированного во время второй волны пандемии в стране в ноябре прошлого года, пишет газета "Фигаро".

Согласно изданию, больницы Франции работают на пределе возможностей, занято на настоящий момент 89% мест в палатах интенсивной терапии.

Между тем, Региональный комитет туризма оценил потери, которые понес Париж и его окрестности в прошлом году из-за пандемии. По его данным, столичный регион потерял 15,5 млрд евро из-за "исторического падения количества иностранных туристов".

Ранее в марте в ряде регионов Франции ввели новые ограничительные меры. В общей сложности они затронули 21 млн человек в 16 департаментах. Им рекомендовано ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. Им разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

Власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах. В рамках новых мер работу должны прекратить почти все магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных продуктов.

Такой "ограниченный" локдаун введен после того, как, по сообщениям парижских СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против новых максимально жестких ограничительных мер: по его словам, жителям стало тяжело выдерживать такие условия, особенно - в столичном регионе.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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