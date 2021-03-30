Лесничий Чугуево-Бабчанского лесхоза, долгое время скрывавшийся от следствия, предстанет перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении и.о. лесничего Тетлизского лесничества ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" (Харьковской области), подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Чтобы уклониться от уголовной ответственности работник лесничества длительное время скрывался от органов предварительного расследования и суда. Но работникам ТУ ГБР (расположенного в Полтаве - ИФ)... удалось найти подозреваемого, завершить досудебное следствие и направить обвинительный акт в суд", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным досудебного следствия, в 2019 году подозреваемый не обеспечил должной охраны и защиты леса на вверенной территории и допустил самовольную рубку неустановленными лицами более 380 многолетних дубов. Ущерб, нанесенный "черными" лесорубами, составляет более 8 млн.грн.