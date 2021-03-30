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03:23 30.03.2021

В суд направлено дело против проректора Сумского педвуза по факту вымогательства $5 тыс. за передачу в аренду площадей заведения

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В суд направлено дело против проректора Сумского педвуза по факту вымогательства $5 тыс. за передачу в аренду площадей заведения

Офисом Генерального прокурора в понедельник направлено в суд дело в отношении экс-проректора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко по факту вымогательства и получения взятки в размере $5 тыс. за право аренды площадей учебного заведения.

"Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего проректора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте Офиса в понедельник.

По данным следствия, в августе - октябре 2020 году на то время проректор по административно-хозяйственной работе госуниверситета, пользуясь служебным положением, требовал от гражданина $5 тыс. за передачу в пользование помещения овощехранилища, которое учитывается на балансе университета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Управления специальных расследований в Сумской области ГВР Нацполиции Украины.

Теги: #сумская #вуз #суд #проректор
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