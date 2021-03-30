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01:23 30.03.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в 2020 году инвестировал в производство $296,3 млн, что на 28,7% ниже, чем в 2019 году ($415,4 млн).

Согласно пресс-релизу компании в понедельник вечером, в том числе операционные затраты АМКР в 2020 году составили $137,7 млн (в 2019-м - $116 млн), капитальные – $158,6 млн ($299,4 млн).

При этом уточняется, что в минувшем году предприятие завершило масштабные инвестпроекты – модернизацию мелкосортного стана № 250-4, в которую инвестировало свыше $60 млн, а также строительно-монтажные работы в новом комплексе непрерывной разливки стали. Общая стоимость строительства превышает $160 млн.

Не останавливается и реконструкция аглоцеха №2 с установкой современных электрофильтров: пять из шести агломашин уже обновлены, каждая с внедрением современных систем газоочистки, аспирации и автоматизации. В результате реконструкции выбросы пыли на каждой из шести агломашин будут сокращены на 250 тонн в год. Весь проект по обновлению аглоцеха №2 оценивается в $180 млн.

Продолжилось также обновление техники в горном департаменте АМКР.

В 2021 году предприятие намерено завершить ключевые инвестпроекты и продолжить реализацию новых. Речь идет о замене газоочистных установок первого блока конвертерного цеха (конверторов №№ 1–3), реконструкции ДП-9, строительстве нового кислородного блока и современной фабрики окомкования по выпуску 4,5–5 млн тонн окатышей в год. Будут продолжаться программы замены железнодорожных путей предприятия, восстановления зданий и сооружений, реконструкции газопроводов, а также внедрение экологических мероприятий для снижения промышленной нагрузки на окружающую среду.

За 15 лет работы в Украине общие инвестиции ArcelorMittal составили около $10 млрд ($4,8 млрд – сумма приобретения предприятия в ходе приватизации + $5,2 млрд – инвестиции в развитие производства).

"ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,902 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2 млрд 265,232 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30 млрд 119,720 млн грн. Акционеры намерены направить на выплату дивидендов по простым акциям 9 млрд 610 млн 237,170 тыс. грн, или 2,49 грн на одну простую именную акцию.

Комментируя финрезультаты деятельности за 2020 год, генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо констатировал, что несмотря на все испытания, которые принесла с собой пандемия COVID-19, комбинат сумел выполнить свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и подрядчиками.

"Самое важное – мы сохранили весь свой коллектив и социальные обязательства. Так, сотрудники АМКР уже получили 13-ю зарплату по итогам работы за предыдущий год (в марте 2021-го на эти цели было выделено 415 млн грн). Кроме того, с 1 мая предприятие повышает зарплату на 5% для всего персонала. Бюджет на повышение зарплаты запланирован в размере более 300 млн грн. То есть фактически сумма всей прибыли предприятия равна сумме средств, направленных на повышение окладов и премирование сотрудников. При этом мы сохраняем достаточно высокий темп инвестиций и продолжаем реализацию стратегических проектов", - подчеркнул топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, 30 марта в Кривом Роге состоится акция протеста работников АМКР с основным требованием значительного повышения зарплаты.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.

Теги: #инвестиции #амкр
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