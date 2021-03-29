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23:37 29.03.2021

Прокуратура требует вернуть громаде Харькова землю в гидропарке, переданную под застройку в обход торгов

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Прокуратура требует вернуть громаде Харькова землю в гидропарке, переданную под застройку в обход торгов

Шевченковская окружная прокуратура Харькова подала в Хозяйственный суд области иски о признании незаконными и отмене решений горсовета о выделении обществу с ограниченной ответственностью земельных участков общей площадью 4,5 га на берегу реки в Журавлевском гидропарке.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, земля была передана под строительства жилого комплекса, но без проведения торгов.

"Указанные земли были предоставлены в аренду вне обязательной процедуры проведения земельных торгов, что является нарушением норм действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что рыночная стоимость земельных участков составляет более 180 млн.грн и их передача в аренду без торгов лишили территориальную громаду права использовать их наиболее эффективно и получить самую высокую плату за пользование ими. Это стало основанием для обращения в суд. Прокуратура также требует признать договоры аренды недействительными и вернуть земельные участки территориальной громаде.

Теги: #земля #прокуратура #харьков
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