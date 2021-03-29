"Укрзализныця" восстановила движение поездов в месте инцидента между Запорожьем и Днепром, 7 рейсов задерживаются

"Укрзализныця" сообщает о вынужденной задержке семи поездов из-за схождения с рельсов шести вагонов поезда №732 Киев - Запорожье.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов. Посадка на этот поезд по Днепру планируется в 19:30, пассажиры бесплатно размещены в залах ожидания.

Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

- №070 Мариуполь - Львов;

- №738 Запорожье - Киев;

- №012 Новоалексеевка - Киев;

- №010 Мариуполь - Киев;

- №116 Бердянск - Киев;

- №088 Новоалексеевка - Ковель.

"Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 километрах от конечной станции никто не пострадал, "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.