Случай завозной малярии со смертельным исходом зафиксирован в Харькове - медики

Сорокалетняя жительница Харькова, съездившая на месяц в Танзанию, вскоре после возвращения умерла от малярии.

Как сообщается на сайте Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, женщина вернулась в Украину 14 марта. Первые клинические симптомы заболевания (общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7) она почувствовала 19 марта, но к врачам обратилась только 23 марта.

"Ей было проведено обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24.03.2021 заболевшая была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла", - говорится в сообщении.

По информации лабцентра, в Танзании женщина малярией не болела, но замечала комариные укусы. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке не проводила.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства женщины.

По данным областного лабцентра, в 2020 году и с начала 2021 года в Харьковской области зарегистрировано восемь завозных случаев малярии, в т.ч. два с летальным исходом (умерли харьковчане, побывавшие в Африке и не проводившие индивидуальную химиопрофилактику).