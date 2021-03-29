На Донбассе российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня возле Светлодарска – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 29 марта, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенного пункта Светлодарск, где противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Facebook.

Так, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны противника Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.