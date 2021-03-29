Повреждённые сторонниками Стерненко двери Офиса президента отреставрируют - Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что повреждённые сторонниками Стерненко в ходе протестной акции 20 марта двери здания Офиса президента будут отправлены на реставрацию, поскольку это дешевле, чем приобретение новых.

"Повреждённые двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, нежели купить новые", - написала Мендель в своём Инстаграме.

Мендель также отметила, что "Офис президента не будет отдавать никаких повреждённых частей здания на какие-либо выставки, поскольку не считает их объектами искусства".

"Ко всем повреждениям здания (Офис президента – ИФ) относится как к вандализму", - сообщила пресс-секретарь президента.

Она добавила, что "за вандализм должна быть предусмотрена ответственность, а те, кто пытался подпалить государственный герб на табличке Офиса президента, ломал окна и двери, а также рисовал "свастику" на стене, должны ответить перед законом в той мере, в какой нанесён ущерб".

"Право на протест – это законное право, и власти принципиально, чтобы люди могли свободно протестовать. На Банковой часто собираются протестующие. Между тем, никому за 30 лет независимости не приходило на ум делать то, что произошло 20 марта", - резюмировала Мендель.

Как сообщалось, накануне с запросом о покупке разрисованных дверей в Офис президента обратилась общественная организация "Вещественное доказательство", предложив цену на 10% выше, чем покупка новых дверей на открытом тендере.