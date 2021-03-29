Кипр внес Украину в список стран, из которых с 1 апреля разрешен въезд

Кипр внес Украину в список стран "красной категории", из которых будет разрешен въезд в страну при соблюдении ряда условий уже с 1 апреля текущего года.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте пресс-службы правительства Кипра, пассажиры, прибывающие из стран "красной категории", должны пройти лабораторный анализ методом ПЦР в течение 72 часов до вылета, а затем пройти еще один лабораторный тест по прибытии в Республику Кипр.

Указывается, что такие люди должны оставаться в самоизоляции до получения результатов теста.

Кроме того, отмечается, что из стран "красной категории" въехать в Кипр могут после прохождения за свой счет лабораторного исследования только по прибытии в Кипр граждане Кипра и члены их семей (супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети); лица, проживающие на территории республики на законных основаниях; лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией.

Подпадающие под эти категории должны оставаться в обязательной самоизоляции в течение 72 часов по прибытию и через 72 часа они должны пройти еще один тест ПЦР за свой счет. Если повторный тест отрицательный, они могут прекратить изоляцию, говорится в документе.