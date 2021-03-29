Украина не будет вести переговоры в политической подгруппе ТКГ, пока в них принимает участие террористка – нардеп Костин

Представители украинской делегации в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осуждённой в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой, заявил народный депутат Украины, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

"Когда в ходе переговоров принимает участие человек, осуждённый в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате. Мы попросили объявить перерыв, пока она не будет устранена … Наша позиция чёткая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет принимать участие террористка", - сказал Костин в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что мы больше не увидим гражданку Пирогову на наших консультациях", - добавил он.

Как отметил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, он не знает, кем она приглашена и приглашена ли именно российской стороной. "В ТКГ уже есть ряд приглашённых Россией от ОРДЛО, которые уже много лет присутствуют и участвуют в консультациях. Согласно регламенту, каждый раз, когда стороны производят какие-либо изменения в составе участников, то МИДы Украины и России направляют соответствующую ноту по дипломатическим каналам в ОБСЕ. Поскольку ОРДЛО не является государством, то не имеет и дипломатического пути, чтобы уведомить о составе своей делегации", - добавил Костин.

"Мы получили информацию от модератора ОБСЕ о том, что в переговорах примут участие некоторые эксперты из ОРДЛО, там были их ФИО. Такой подход меняет сложившуюся практику. Потребовалось время, чтобы выяснить, почему применён такой подход. Леонид Кравчук написал официальное письмо ОБСЕ. В процессе мы получили информацию о том, что гражданка Украины Пирогова осуждена по террористической статье. Если мы не отреагируем, то завтра туда (в ТКГ – ИФ) можно привести вообще кого угодно. С другой стороны, отнимается время, которое могло бы быть потрачено на обсуждение каких-то существенных вопросов. Естественно, есть возможность нас обвинить в том, что мы затягиваем процесс. Россия это понимает и играет в такую игру", - рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

Как сообщалось, 16 марта представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил о том, что украинская делегация попросила о перерыве в совещаниях подгруппы по политическим вопросам, пока не будет урегулирован вопрос с отстранением самоподключающихся к переговорам "общественных экспертов" с оккупированных территорий, в частности, Майи Пироговой.