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15:32 29.03.2021

Министр АПК Лещенко указал в годовой декларации 1,22 млн грн доходов за 2020 год

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Министр АПК Лещенко указал в годовой декларации 1,22 млн грн доходов за 2020 год

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко указал в годовой электронной декларации 1,22 млн грн доходов за 2020 год.

В частности, его годовая заработная плата на основном месте работы и по совместительству составила 424,65 тыс. грн. Он также получил 800 тыс. грн в виде дивидендов от ООО "Прогресс". Супруга Алла Лещенко задекларировала 169,61 тыс. грн заработной платы, 72,13 тыс. грн госпомощи и 1,69 млн грн подарков.

Кроме того, министр указал в декларации 129,94 тыс. грн на банковских счетах и 530 тыс. грн наличных средств.

Лещенко владеет домом (44,1 кв. м) и земельным участком (0,16 га) в с. Нагорная Черкасской области, супруга имеет две квартиры (113,6 кв. м и 77,7 кв. м) в Киеве.

Кроме того, министр владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, супруга имеет Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.

Алла Лещепнко также является конечным бенефициаром компаний ООО "Прогресс", ООО "Прогресс-молоко" и ООО "Иллюмин" (все – Нагорная Черкасской обл.).

Как сообщалось, в январе 2021 года на пресс-конференции министр Лещенко анонсировал старт работы Минагропрода в полноценном режиме с 1 марта 2021 года.

Теги: #лещенко_роман #декларация
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