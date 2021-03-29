Указ президента об утверждении стратегии развития правосудия ожидается в ближайшие недели – Костин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин сообщил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об утверждении стратегии развития правосудия может появиться уже в ближайшие недели.

"Весь комплекс законопроектов, который должен быть подан и принят в перспективе 2021-2023 годов, будет содержаться в указе президента об утверждении стратегии дальнейшего развития правосудия. Указ требует определенной подготовки. Она идёт. Я думаю, что мы можем ожидать указ уже в ближайшие недели", - сказал Костин в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в стратегии развития правосудия большое внимание уделено развитию альтернативных институтов разрешения споров, "которые позволят разгрузить судебную систему и повысят роль и ответственности самих граждан за разрешение своих конфликтов".

Такими альтернативными институтами разрешения споров, по словам главы парламентского комитета, в долгосрочной перспективе станут суды присяжных, институт медиации и мировых судей. В краткосрочной перспективе "первоочерёдным является возобновление работы высшей квалификационной комиссии судей Украины", отметил он.

"Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, подготовленный нашим комитетом (комитетом ВР по вопросам правовой политики – ИФ) на основе президентского. Правки ко второму чтению уже поданы. Комитет будет их обрабатывать и предлагать ко второму чтению тот вариант, который предполагает, как временную меру, избрание нового состава высшей квалификационной комиссии судей конкурсной комиссией, состоящей из трёх международных экспертов и трёх представителей судейского корпуса. Сейчас самый сложный элемент диалога состоит в том, чтобы определиться с форматом принятия решений этой конкурсной комиссией. Есть несколько подходов. Я надеюсь, мы найдём ту модель, которая будет соответствовать Конституции Украины и будет поддержана народными депутатами и нашими международными партнерами", - рассказал Костин.

Кроме того, по словам главы комитета, законопроект, касающийся реформы Высшего совета правосудия и предусматривающий модель этической комиссии для предварительной проверки кандидатов и действующих членов Высшего совета правосудия на предмет их соответствия критериям добропорядочности, уже направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию и ожидает ответа.

Еще одной краткосрочной перспективой реализации стратегии правосудия, по его словам, является принятие законопроекта о передаче из окружного административного суда Киева споров, имеющих общенациональный характер, в суд высшей инстанции.

"Идея состоит в том, чтобы изъять из него споры, имеющие общенациональный характер. В настоящее время акты Верховной Рады и президента по первой инстанции рассматриваются Верховным судом. Вместе с тем, есть ещё акты Кабинета министров, акты центральных органов исполнительной власти, министерств, ведомств, есть, в конце концов, решения, которые принимаются регуляторами, в том числе, в отношении тарифов. Президентское предложение состоит в том, чтобы передать эти дела в Верховный суд по первой инстанции – а именно в кассационный административный суд Верховного суда", - рассказал глава комитета.

"Есть альтернативный законопроект передать всё это в Киевский апелляционный суд для того, чтобы Верховный суд выполнял функцию апелляции. Рассматривается также и комбинированный вариант с тем, чтобы споры о решениях высших органов государственной власти, в том числе Кабинета министров, передать Верховному суду, а споры в отношении решений министерств и ведомств передать в апелляционный суд, тем самым сделав окружной административный суд Киева таким же, как и любой другой окружной административный суд", - сообщил Костин.