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15:14 29.03.2021

Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

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Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

 Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала госагенства "Россотрудничество" на территории Украины.

"Филиал госагентства "Россотрудничество" и ее так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру… 9 марта на ФБ странице этого "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под безобидным названием "Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко". В анонсе нашего Тараса Шевченко называют "российско-украинским поэтом", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр напомнил, что в 2016-м году госагентство "Россотрудничество" признано Европейским парламентом как пропагандистское.

"Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X столетия. Когда РФ стыдно признавать, что без Королёва космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща", - добавил он.

Ткаченко подчеркнул, что заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" - не более чем информационная провокация, и очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей.

"Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время", - заявил министр.

Ранее на странице российской организации "Россотрудничество" проанонсировали, что "в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве в целях подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов".

Согласно информации на сайте организации, федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года в соответствии с указом президента РФ от 6 сентября 2008 года № 1315.

 

Теги: #ткаченко #снбо #россотрудничество
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