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14:45 29.03.2021

Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины "AstraZeneca" и 117 тыс. доз вакцины "Pfizer" в ближайшее время - Зеленский

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Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины "AstraZeneca" и 117 тыс. доз вакцины "Pfizer" в ближайшее время - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках глобальной программы COVAX ожидаются поставки в Украину 300 тыс. доз вакцины "AstraZeneca" и 117 тыс. доз - "Pfizer", вакцинация второй дозой начнется с конца мая, сообщается на сайте главы государства.

"Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины "AstraZeneca" и 117 тыс. доз вакцины "Pfizer". Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет", - цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Как сообщается, Украина продолжает переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что "отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине зафиксировано 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю - Киев, на втором - Одесская область, на третьем – Львовская.

Он добавил, что в настоящее время из 75 158 коек загружено 44 369.

Кроме того, в "красной" зоне сегодня - 10 областей и Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне, остальные - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций.

По словам Шмыгаля, растет количество проведенных тестирований. За неделю было сделано 326 тыс. ПЦР-тестов (за предыдущую неделю - 303 тыс.), 251 тыс. экспресс-тестов (за предыдущую неделю - 226 тыс. и 125 тысяч ИФА-тестов (за предыдущую неделю - 117 тыс.).

В рамках обсуждения вопросов задолженности по выплате больничных министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на заседании Кабмина принято решение выделить 400 млн грн для частичного перекрытия задолженности. В дальнейшем Кабмин должен держать этот вопрос под контролем.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел сообщили, что Национальная полиция проверила 71 тыс. субъектов хозяйствования на предмет соблюдения правил карантина в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоне. Прекращена работа 90 объектов.

Теги: #зеленский #вакцина
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