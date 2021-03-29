Госгеонедр Украины аннулировало 19 спецразрешений в соответствии с санкциями СНБО

Государственная служба геологии и недр Украины в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все – нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Согласно данным с сайта службы, ее приказ №228 от 26 марта распространяется на Ново-Диканьскую (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарскую (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанскую (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновскую (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинскую (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"), Дружининскую (ООО "Надра Прайд"), Гулаковскую (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевскую (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородскую (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровскую (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровскую (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховскую (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковскую площади (ООО "Инфо Гео Тренд").

"Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", - отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины". Однако, как заявила бывшая на тот момент народным депутатом Ольга Белькова со ссылкой на Госгеонедра, НАК в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона. "Надра Украины" пояснили свои действия тем, что это доля не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на хоздеятельность общества и принятие управленческих решений.

Согласно базе судебных решений, Госбюро расследований возбудило уголовное производство по заявлению "Национальный интерес Украины" о растрате госимущества в период 2010-2019 годов должностными лицами "Надра Украины" по предварительному сговору с неустановленными лицами в особо крупных размерах, состоявшей в незаконном отчуждении доли в "ИСТ Юроуп Петролеум" в пользу ООО "Авант Трейд Лимитед".

Затем в начале октября 2019 года в Единый реестр досудебных расследований по этому делу были внесены сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и ряда коммерческих структур путем злоупотребления служебным положением совершили завладение государственными активами в нефтедобывающей отрасли.

В начале мая 2020 года в реестр добавили сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и другие создали преступную организацию и принимают участие в ней с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины, которые заключаются в незаконном завладении государственными активами в нефтедобывающей отрасли путем безосновательного получения подконтрольными юридическими лицами спецразрешений на недропользование.

Однако сначала Печерский районный суд Киева, а затем Киевский апелляционный суд отказал в аресте этих спецразрешений.

Президент Украины Владимир Зеленский указом №123/2021 от 25 марта ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении 19 юридических лиц.