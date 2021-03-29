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13:47 29.03.2021

"Укравтодор" уже летом приступит к строительству Киевской объездной

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"Укравтодор" уже летом приступит к строительству Киевской объездной

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует приступить к строительству первой очереди Киевской обходной дороги (КОД) летом 2021 года, сообщается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

Ожидается, что строительство дороги по президентской программе "Большое строительство" будет проходить в течение четырех лет.

"Проект строительства Киевской обходной дороги является частью Большой кольцевой автодороги (БКАД), предусматривающий сооружение так называемого "полукольца" общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева", - уточняют в "Укравтодоре".

КОД должен соединить трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка. Также будут объединены дороги Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков и обход города Бровары.

Первый участок будет иметь протяженность 35,2 км от трассы М-06 Киев - Чоп до М-05 Киев – Одесса.

Протяженность второго участка составит 18,1 км. Он будет проходить от М-07 Киев - Ковель - Ягодин до М-06 Киев – Чоп.

Третий участок протяженностью 22,9 км свяжет М-05 Киев - Одесса и трассу Н-01 Киев – Знаменка.

На четвертом участке будет построен мостовой переход через Днепр с подходами к дорогам Н-01 Киев - Знаменка и Гора – Рогозов. Его протяженность - 25,7 км.

И, наконец, пятый участок соединит дороги Гора - Рогозов и М-03 Киев - Харьков отрезком протяженностью 9,7 км.

В "Укравтодоре" отмечают, что первые два участка уже проектируются: в марте 2021 года был объявлен тендер на проектирование еще двух участков, а тендер на проектирование последнего участка должен быть объявлен в ближайшее время.

Теги: #укравтодор #киевская_обходная
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