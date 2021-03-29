Избранный ректором КНУ им.Шевченко Бугров задекларировал в 2020 году 979 тыс. грн доходов

Избранный ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров задекларировал 979 тыс 16 грн доходов за 2020 год.

В частности, Бугров за прошлый год получил 953 тыс 325 грн зарплаты и 25 тыс 691 грн банковских процентов, а его супруга за прошлый год задекларировала 336 тыс 372 грн доходов.

Также он указал в декларации 431 тыс 758 грн, $686 и EUR411 на банковских счетах, а также 50 тыс. грн, $5 тыс, EUR 4 тыс, GBP1 тыс и CHF320 наличными, а его жена – 117 тыс 481 грн, $9 тыс 157 и EUR4 тыс 576 на банковских счетах.

Согласно декларации, у Бугрова нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (84,5 кв. м) в Киеве, двумя земельными участками (460 и 150 кв. м) и домом (170,6 кв. м) в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области.

В то же время, избранный ректором КНУ владеет автомобилем Mitsubishi Outlander 2016 года, который был приобретен в 2018 году за 839,8 тыс. грн.

Кроме того, в 2020 году он приобрел 7 тыс 444 именных облигаций (номинальная стоимость облигации 231 грн) ООО "Анева индастри" (занимается покупкой и продажей недвижимого имущества).

Как сообщалось, по результатам второго тура выборов ректора КНУ им.Шевченко победил проректор по научно-педагогической работе Бугров. Он задекларировал 884 тыс. грн доходов за 2019 год.