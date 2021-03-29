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13:09 29.03.2021

Генпрокурор: 40 из 10 тыс. открытых уголовных производств по ПриватБанку являются особенно актуальными и резонансными

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Генпрокурор: 40 из 10 тыс. открытых уголовных производств по ПриватБанку являются особенно актуальными и резонансными

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что из 10 тыс. открытых уголовный производств, связанных с ПриватБанком, 40 являются особенно актуальными и резонансными.

"30 тыс. - именно столько всего было уголовных производств, так или иначе касались ПриватБанка. 20 тыс. из них уже закрыты, 700 из тех, что расследуются, касающиеся должностных преступлений, 40 - особенно актуальные и резонансные", – сообщила она в колонке KyivPost.

Как сообщалось, Венедиктова 15 марта санкционировала три новых подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка по делу о растрате 8,2 млрд грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

25 февраля бывший первый заместитель главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Теги: #венедиктова #приватбанк
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