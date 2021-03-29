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12:54 29.03.2021

МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

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МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что отрицают любые российские нарративы о Тарасе Шевченко в связи с сообщением российской организации "Россотрудничество", в которой Шевченко назван "российско-украинским поэтом".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко", - сказали в пресс-службе МИД Украины в понедельник.

Как пояснили в ведомстве, Российский центр науки и культуры (РЦНК) создан и функционирует в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года. "РЦНК - единственное в Украине государственное учреждение РФ с функциями культурного представительства. Согласно упомянутому Соглашению, на условиях взаимности, создан и функционирует Национальный культурный центр Украины в Москве (НКЦУ). НКЦУ не имеет филиалов/представительств в других городах РФ", - указали в МИД.

Ранее на странице российской организации "Россотрудничество" проанонсировали, что "в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве в целях подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов".

Теги: #рф #тарас_шевченко #мид
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