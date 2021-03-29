Президент Египта сообщил об успешном окончании операции по деблокированию Суэцкого канала, перекрытого контейнеровозом Ever Given

Власти Египта успешно завершили операцию по разблокированию Суэцкого канала, который ранее оказался перекрыт из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас- Сиси.

"Сегодня египтянам удалось положить конец кризису с судном Ever Given в Суэцком канале, несмотря на множество технических трудностей, сопровождавших этот процесс", - написал он в Твиттере.