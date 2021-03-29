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11:32 29.03.2021

Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

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Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

Администрация Суэцкого канала заявила в понедельник, что перекрывший движение по каналу контейнеровоз Ever Given повернули "в верном направлении", но еще предстоит предпринять усилия, чтобы вернуть судно в строй, сообщает издание Gulf News.

"Положение судна переориентировано на 80% в правильном направлении. Хвостовую часть сдвинули на 102 метра от берега", - цитирует издание слова главы Администрации Усамы Рабийе.

До этого контейнеровоз Ever Given находился в 4 метрах от берега.

Сайт слежения Marine Traffic в свою очередь также сообщает, что над освобождением судна "еще нужно поработать". "Мы можем подтвердить, что Ever Given сдвинулся и частично освобожден, но еще предстоит некоторая работа", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттер-аккаунте сайта.

Ссылаясь на источники, он сообщает, что перед отправлением судно пройдет предварительную проверку.

Спасательным командам удалось снять с мели 400-метровое судно, которое почти на неделю заблокировало движение в Суэцком канале, в понедельник в 04:30 по местному времени, об этом сообщила транспортная компания Inchcape.

В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Пока не ясно, когда движение по Суэцкому каналу будет открыто для скопившихся более чем 450 судов, ожидающих прохода.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу в прошлый вторник. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

Теги: #суэцкий_канал #контейнеровоз
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