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11:22 29.03.2021

Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому и Касминину

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Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому и Касминину

Сайт Конституционного суда Украины (КС) не работает третьи сутки, причины устанавливаются, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в КС.

При попытке открыть сайт суда страница не загружается.

"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в суде, добавив при этом, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #сайт #кс
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