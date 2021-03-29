Менять систему поступления в вузы сейчас не стоит - избранный ректор КНУ им.Шевченко Бугров

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает ненужным менять систему поступления в высшие учебные заведения в настоящее время.

"Честно говоря, я бы сегодня совсем не менял систему поступления. Общество привыкло к этой системе, считает ее эффективной. Пока мы ничего лучше не придумаем и не отпилотируем, она должна оставаться. Здесь надо четко понимать, что мы являемся сторонниками внешнего независимого оценивания как инструмента предотвращения коррупционных действий", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что внешнее независимое оценивание полностью справилось с функцией предотвращения коррупции, в то же время не справилось с функцией измерения качества образования.

"Поэтому следует искать оптимальные модели вступления, но пока не нашли их - не нужно ничего менять, потому что репутационные убытки от таких движений будут намного больше", - считает Бугров.

Как сообщалось, в августе 2020 года министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Минобразовании планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, что якобы должно позволить увеличить мотивацию учеников к обучению в средней школе.