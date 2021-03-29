КНУ им.Шевченко нужны средства на постройку новых корпусов и общежития - Бугров

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет о недостаточном финансировании вуза и на 2022 год намерен просить дополнительные средства на постройку новых корпусов и общежития.

"Я скажу, что не достаточно, даже несмотря на то, что у нас смета, наверное, самая большая среди учебных заведений в Украине и финансируется отдельной программой в государственном бюджете. Но вы не услышите ректора ни одного университета мира, будь то Йельский университет, Принстон или Гарвард, которые скажут, что денег достаточно", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Избранный ректор отметил, что средств не хватает, потому что университет требует минимум двух новых учебных корпусов, а также одного нового общежития. В связи с этим вуз будет обращаться к государству о дополнительном финансировании.

"Во-первых, мы бы хотели как минимум сохранить то финансирование, которое есть (около 2 млрд грн – ИФ). Во-вторых, мы были бы не против, если бы был прирост около полумиллиарда гривень. Здесь мы исходим из того, что нужны инвестиции на начала строительства корпуса и общежития. Но мы понимаем положение в государстве и воспринимаем жизнь такой, какая она есть", - заявил Бугров.

Кроме того, он подчеркнул, что КНУ важно сохранение отдельной программы финансирования в госбюджете, чтобы быть самостоятельными в решении ряда вопросов, а также для обеспечения устойчивости функционирования университета.