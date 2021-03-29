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10:24 29.03.2021

Сегодня нет процедуры лишения Лукашенко звания почетного доктора КНУ им.Шевченко - избранный ректор Бугров

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Сегодня нет процедуры лишения Лукашенко звания почетного доктора КНУ им.Шевченко - избранный ректор Бугров

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что в настоящее время отсутствует процедура, согласно которой президент Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, может быть лишен звания почетного доктора КНУ.

"На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас Историко-мемориальная комиссия дала заключение Ученому совету университета, что такого прецедента не было ни в какие годы. И на этом дискуссия приостановилась, но она не завершена. Этот вопрос политико-правового характера. Поэтому я буду предлагать Ученому совету создать комиссию из специалистов юристов, историков и политологов, чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения, чтобы Ученый совет это видение принял. Если такая политико-правовая возможность есть - это нужно делать", - добавил он.

Избранный ректор КНУ подчеркнул, что как член Ученого совета буду голосовать за такое лишение.

Комментируя, что член высшего совета партии "Единая Россия" Виктор Садовничий также является почетным доктором КНУ, а член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов имеет отличие Ученого совета КНУ, Бугров заявил, что, в отличие от Лукашенко, это не политики, а академические работники, поэтому здесь и каких-то предостережений не возникало.

"Про Садовничего знаю. Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, где В.А.Садовничий является ректором, был нашим партнером в течение десятков лет. И еще в сентябре 2000 года Ученый совет КНУ присвоила украинцу из Слобожанщины Виктору Садовничему звание почетного доктора - как талантливому математику, как коллеге и другу КНУ", - рассказал избранный ректор.

"По Шутова не помню, кажется, он декан факультета политологии МГУ им.М.В.Ломоносова, но посмотрю. Его же отмечали не как политика, а как коллегу-преподавателя", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли необходимости вообще отказаться от вручения таких почетных званий, Бугров заявил, что, возможно, необходимо изменить подход к выбору получателей. "Скорее всего, если это высшие учебные заведения, то присуждаться следующие отличия должны преподавателям и ученым. Но как видим на примере Садовничего и Шутова, и здесь мы не защищены от возможности таких казусов. Поэтому здесь надо быть осторожным и от определенных вещей отказываться. В то и же время, там, где заслуженно - это нужно сохранить, просто сделать гораздо жестче отбор. Это должны быть действительно безупречные ученые и педагоги", - подчеркнул он.

Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний и.о.ректора вуза Леонид Губерский, а само звание было присвоено 2 ноября 2009.

Теги: #кну #лукашенко #бугров
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