Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале – СМИ

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape.

Буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Однако пока не ясно, когда движение по Суэцкому каналу будет открыто для скопившихся более чем 450 судов, ожидающих прохода, говорится в сообщениях.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу в прошлый вторник. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.