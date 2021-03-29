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09:28 29.03.2021

Вхождение КНУ им.Шевченко в 500 лучших университетов мира будет очень хорошим результатом - новоизбранный ректор

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Вхождение КНУ им.Шевченко в 500 лучших университетов мира будет очень хорошим результатом - новоизбранный ректор

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров называет оптимистичным сценарием вхождение университета в 500 лучших в мировых рейтингах за последующие пять лет.

"Думаю, что если мы уверенно закрепимся на 400-500 позициях за эти пять лет, то это будет очень хорошо, потому что в мировых рейтингах динамика достаточно взвешенная", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, он подчеркнул, что мировые рейтинги - это лишь инструмент измерения определенных показателей. "Здесь важно понять критерии, по которым происходит оценка тех или иных показателей. Например, в QS World University Ranking мы ежегодно постоянно растем в репутации у работодателей, потому что мы взяли для себя за правило работать с работодателями по совершенствованию качества образования. Это на самом деле очень важно, потому что мы должны знать современные профессиональные требования и ориентироваться на рынок труда", - добавил он.

Комментируя сферы, в которых университет проигрывает, Бугров отметил, что это интернационализация. "В соотношении количества отечественных студентов и студентов иностранцев мы проиграем, а все международные рейтинги интернационализацию рассматривают как ключевой показатель. Также, несмотря на то, что у нас самый большой в Украине индекс цитирования в Web of Science, Scopus, но и количество преподавателей у нас тоже очень большое. Таким образом, когда индекс цитирования делится на количество работников, то оказывается, что он ниже", - посетовал избранный ректор.

Бугров подчеркнул, что для того, чтобы расти в мировых рейтингах, необходимо существенное финансирование от государства и от бизнеса для исследований, так как во всех рейтингах есть научная составляющая.

Кроме того, по его мнению, Украине необходимо работать с выпускниками украинских университетов за рубежом. В частности, при Министерстве образования или при Министерстве иностранных дел должен быть отдел по работе с выпускниками, который бы по меньшей мере информировал их об отечественном образовании, так как "они могли бы быть агентами влияния и промоутерами нашего образования, культуры, экономики в мире".

"Это государственное дело - продвижение Украины. А стратегически нужно, чтобы на всех государственных уровнях утвердилось мнение, так как, к примеру, в Германии, что образование - это инвестиция в человеческий капитал", - подчеркнул Бугров.

Как сообщалось, 24 марта по результатам второго тура выборов на должность ректора КНУ им.Шевченко победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Бугров.

Теги: #кну #рейтинг #бугров
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